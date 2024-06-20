В горсовете заявили, что на момент ДТП светофоры на той локации не работали из-за отключения электроэнергии.

Во Львове из-за неработающего светофора 11-летний мальчик на велосипеде попал под маршрутку. Ребенок от полученных травм скончался в больнице.

По информации Львовского горсовета, ДТП произошло 19 июня около 16:00 на проспекте Черновола.

В частности, автобус №51, который обслуживает частный перевозчик, осуществлял поворот направо на перекрестке, где не работал светофор. По словам 60-летнего водителя с 20-летним стажем работы, на проезжую часть внезапно выехал велосипедист, в результате чего произошло столкновение. До приезда "скорой" и полиции неравнодушные люди подняли транспортное средство, чтобы извлечь из-под него велосипедиста. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

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Как пояснили в департаменте мобильности и связи Львовского городского совета, на момент ДТП светофоры на этой локации не работали из-за отключения электроэнергии.

В полиции Львовской области сегодня сообщили, что, несмотря на усилия медиков, ребенок умер.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В Украине из-за отключения электроэнергии не работают светофоры - детали

Ранее первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий заявил, что отключение электроэнергии влияет на работу светофоров на перекрестках, которые должны регулировать дорожное движение.

По его словам, в городах определены, в частности, в областных центрах и в Киеве, важные перекрестки, чтобы отрегулировать движение и снизить возможность возникновения заторов на этих участках.

Он отметил, что все перекрестки не могут быть отрегулированы в ручном режиме с помощью полицейских, поэтому надо соблюдать правила дорожного движения и именно очередность проезда этих перекрестков.

Билошицкий заверил, что сейчас осуществляются мероприятия по подключению светофоров к другим источникам питания, в частности, генераторам, переходным резервным линиям.

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