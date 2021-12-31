По предварительной информации, никто не погиб и не травмировался.

Утром 31 декабря на Бориспольской трассе под Киевом из-за гололеда разбились несколько десятков авто.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил "Киев Оперативный" и опубликовал видео с авторегистратора.

Читайте такжеНа Львовщине подросток на BMW "влетел" в автобус, есть травмированные (фото)"На первый взгляд даже не сосчитать, сколько автомобилей здесь разбились утром из-за чрезвычайно скользкой дороги. Реально сколько здесь? 50 автомобилей? Бориспольская трасса", - говорится в подписи к ролику.

На видеозаписи видно, что автомобили разбросало по проезжей части и обочине. Движение транспорта было фактически парализовано.

"Масштабное автомобильное ледовое побоище в Киеве на Бориспольской трассе: подбито около 5 автомобилей, без жертв", - сообщает dtp.kiev.ua.

По словам очевидцев, на обочине трассы стоят около 20 автомобилей. По предварительной информации, погибших и травмированных нет.

Ранее в центре Харькова фура протаранила трамвай с пассажирами, в результате аварии движение транспорта было парализовано, а люди, которые ехали в этом виде общественного транспорта, – напуганы.

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