Авария в Харькове спровоцировала пробку, в ней застряло немало машин.

В центре Харькова фура протаранила трамвай с пассажирами, в результате аварии движение транспорта было парализовано, а люди, которые ехали в этом виде общественного транспорта, – напуганы.

Момент ДТП в Харькове заснял видеорегистратор, установленный на одной из машин, говорится в сюжете ТСН.

На видео видно, что грузовой автомобиль сдал назад, а потом резко поехал вперед и врезался в трамвай. В результате аварии никто не пострадал.

Читайте такжеВ Харькове трамвай на полной скорости врезался в дерево, пострадали пассажиры (видео)После ДТП образовалась пробка, в которой застряли десятки авто.

"...Водителю фуры за все это грозит штраф в 340 гривень или лишение удостоверения (на срок – Ред.) до года", – отмечается в сюжете.

Ранее в Харькове произошла резонансная смертельная авария – вечером 26 октября 16-летний парень за рулем авто Infiniti пытался пересечь перекресток проспекта Гагарина и ул. Одесская на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet.

В результате ДТП в Харькове погиб водитель Chevrolet, и пострадали трое пассажиров Infiniti – двое юношей и девушка. Пострадавшие попали в больницу с тяжелыми травмами.

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