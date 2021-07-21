У 16-летнего мальчика – отклонения в психическом развитии, его вес не превышает 30 кг.

В Одессе доведенного до истощения 16-летнего подростка, который госпитализирован в одну из больниц, "лечили" церковным маслом.

Как сообщил журналистам заведующий реанимационным отделением Одесской областной детской клинической больницы Владимир Босенко, вес подростка, которого доставили в это медучреждение, составляет около 30 кг при росте примерно 1 м 80 см. Ребенок поступил в больницу в состоянии истощения и обезвоживания. Кроме того, на теле подростка – гематомы.

По словам и. о. начальника отдела ювенальной превенции регионального главка Нацполиции Дмитрия Ревуна, подросток доставлен в больницу вечером 18 июля.

"Доставили 16-летнего парня в тяжелом состоянии, с обезвоживанием и дефицитом веса. По словам его отца, он считал, что его больной сын вместо поддержки специалистов требует "духовного лечения", которое выражалось в серьезных пищевых ограничениях. На момент обращения к медикам ребенок не мог даже пить воду из-за сильного истощения", - подчеркнул правоохранитель.

Отец мальчика рассказал представителям СМИ, что у сына – отклонения в развитии, он не разговаривает и пр. Изначально родители обращались к врачам, которые якобы не могли установить причину психических отклонений, и к нетрадиционной медицине. Более 10 лет назад родители мальчика обратились к священнику, и он, по словам отца, велел исключить из рациона пищу животного происхождения, а также проводить помазание.

Мужчина утверждает, что гематомы на теле подростка – следы от таких обрядов.

"Я просто мажу святым маслом, и ему становится легче. Никаких таблеток он не принимал", - заявил он, добавив, что синюшные следы свидетельствуют о том, что в теле человека "забито духовное".

По словам начальника службы по делам детей Одесского городского совета Юлии Никандровой, указанная семья на учете как неблагополучная не состояла, но после случившегося будет решаться вопрос об изъятии подростка из семьи.

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Напомним, в Одессе госпитализирован 16-летний подросток, которого отец едва не заморил голодом. Начато расследование по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Лариса Козовая