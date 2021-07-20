16-летнего юношу госпитализировали в тяжелом состоянии, у него обезвоживание и дефицит веса.

В Одессе отец едва не заморил голодом несовершеннолетнего сына.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, накануне вечером в городскую больницу доставили 16-летнего парня с обезвоживанием и дефицитом веса.

Сейчас подростком, находящемся в тяжелом состоянии, занимаются врачи.

"Как выяснилось, отец юного пациента считал, что его больной сын вместо поддержки специалистов требует "духовного лечения", выраженного в пищевых ограничениях. Мужчина обратился к врачам только тогда, когда доведенный до истощения парень не смог даже пить воду", - сообщили в отделе.

Начато расследование по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители выясняют, как такое событие произошло в нормальной, полной семье, которая не состояла на учете службы по делам детей и в поле зрения полицейских раньше не попадала.

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Ранее сообщалось, что из Одесского следственного изолятора сегодня сбежал заключенный, в городе введена полицейская операция "Сирена".

Полицейские разыскивают осужденного за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 185 (кража) УКУ, Сергея Кутафина, 1980 г.р., который 20 июля совершил побег из Одесского СИЗО.

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Автор: Лариса Козовая