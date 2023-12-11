В спецслужбе подчеркнули, что смерть - это единственная перспектива, которую можно предложить оккупантам и их пособникам.

В Службе безопасности Украины (СБУ) официально прокомментировали причастность к ликвидации преступника и предателя Ильи Кивы. В обнародованном комментарии отмечается, что СБУ проводит очень много успешных спецопераций, в том числе и тех, которые несут заслуженное наказание военным преступникам и врагам Украины.

"Как отмечал ранее глава СБУ Василий Малюк, смерть - это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам и их пособникам. Также Василий Малюк неоднократно подчеркивал, что враги Украины обязательно будут отвечать за свои преступления: и перед Богом, и перед украинским народом – по закону и по морали. Ситуация с ликвидацией Ильи Кивы лишь подтверждает эти слова", - отмечают в спецслужбе Украины.

В СБУ добавили, что все детали спецопераций СБУ общество узнает после победы Украины.

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Комментарий обнародован, учитывая многочисленное количество запросов от СМИ о причастности СБУ к ликвидации Кивы.

Илья Кива уничтожен в России: что сейчас известно

Предателя Украины Илью Киву ликвидировали 6 декабря из стрелкового оружия. Как сообщалось, он был ликвидирован в относительно безлюдной прогулочной зоне подмосковного загородного комплекса "Величъ Country Club" в селе Супонево. В сети сообщали, что попасть на территорию, на которую уничтожили экс-нардепа, непросто - она ограждена высоким зеленым "глухим" забором.

Как утверждает источник УНИАН в СБУ, бывший народный депутат Украины - предатель Илья Кива был одной из приоритетных целей для уничтожения, операция в отношении него готовилась длительное время и была успешно реализована Службой.

Собеседник отметил, что его "вели" давно, изучали до деталей маршруты передвижения, распорядок дня и привычки. Несмотря на серьезную охрану, СБУ ликвидировала его под Москвой.

Также есть видео, где видно, как велась слежка за Кивой. При этом отмечают, что неподалеку от места, где был наблюдательный пункт участников спецоперации, Кива часто снимал свои многочисленные антиукраинские видео.

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