В РФ нашли мертвым предателя Украины - скандального беглеца, который был нардепом, - Илью Киву.
Кива найден мертвым в Подмосковье, сообщил - российский телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники. Telegram-канал "Экстренный вызов 112" сообщил, что тело предателя нашли в городе Одинцово (административный центр Одинцовского городского округа Московской области).
"...найден мертвым известный украинский политик Илья Кива. Тело бывшего депутата Верховной рады обнаружили в коттеджном поселке... На месте уже работают полицейские", - отмечается в сообщении.
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Украинский активист Сергей Стерненко утверждает, что его источники подтверждают ликвидацию Кивы.