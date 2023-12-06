Тело Кивы найдено в Подмосковье, сообщили российские пропагандисты.

В РФ нашли мертвым предателя Украины - скандального беглеца, который был нардепом, - Илью Киву.

Кива найден мертвым в Подмосковье, сообщил - российский телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники. Telegram-канал "Экстренный вызов 112" сообщил, что тело предателя нашли в городе Одинцово (административный центр Одинцовского городского округа Московской области).

"...найден мертвым известный украинский политик Илья Кива. Тело бывшего депутата Верховной рады обнаружили в коттеджном поселке... На месте уже работают полицейские", - отмечается в сообщении.

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Украинский активист Сергей Стерненко утверждает, что его источники подтверждают ликвидацию Кивы.