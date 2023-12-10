Американский миллиардер возмутился из-за того, что СБУ задержала пророссийского блогера из Латинской Америки.

Американский миллиардер Илон Маск возмутился из-за того, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала пророссийского блогера из Латинской Америки. Из-за этого инцидента бизнесмен требует объяснений от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Маск написал в соцсети X (Twitter).

Как известно, скандальный телеведущий Такер Карлсон обвинил украинские власти, в частности, Зеленского, в "незаконном" задержании и "пытках" гражданина США Гонсало Лиры, которого в мае задержала СБУ. Американский журналист заявил, что блогера якобы задержали из-за "критики" президента Украины.

"Гражданин США сидит в тюрьме в Украине после того, как мы отправили более 100 миллиардов долларов? Есть ли в этой истории нечто большее, чем просто критика Зеленского? Если это все, то здесь у нас серьезная проблема", - считает Маск.

В СБУ уже отреагировали на обвинения Маска. Там отметили, что во время задержания блогера действовали в соответствии с законодательством.

В спецслужбе напомнили, что в мае СБУ разоблачила на Харьковщине блогера с двойным гражданством (Чили и США), который систематически оправдывал российскую агрессию в Украине и распространял пророссийские тезисы в своих социальных сетях. При этом в своих видео он признавал правомерной агрессию РФ в Украине, отрицал военные преступления страны-агрессора, и заявлял, что ВСУ обстреливают свою же территорию, а в Украине царит "неонацистский режим".

Илон Маск и война в Украине

В ноябре Илон Маск призвал к переговорам с Путиным и посочувствовал российским солдатам. По словам миллиардера, попытки Украины отвоевать захваченные россиянами территории являются ненужными.

По мнению Маска, Зеленский должен лично встретиться с Путиным вместо того, чтобы "отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах". При этом он считает, что российским солдатам "можно посочувствовать" так же, как и украинским защитникам.

Ранее Маск "отличился" циничным мемом о Зеленском и помощи Украине. В своем аккаунте в X Маск поделился старым мемом с Зеленским, но добавил к нему очень циничную подпись: "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов", – написал Маск.

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