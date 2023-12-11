Беглеца "вели" давно, отметили источники в украинской спецслужбе.

Бывший народный депутат Украины - предатель Илья Кива, был одной из приоритетных целей для уничтожения, операция по его ликвидации готовилась длительное время.

Об этом УНИАН сообщили источники в Службе безопасности Украины. "Эта уникальная спецоперация СБУ готовилась длительное время и была успешно реализована Службой", - сказал источник. Отмечает, что его "вели" давно, изучали до деталей маршруты передвижения, распорядок дня и привычки. Несмотря на серьезную охрану, СБУ ликвидировала его под Москвой.

Также источники поделились фото и видео с места ликвидации предателя Кивы.

На кадрах тело преступника Кивы лежит на снегу, а возле него виднеются пятна крови.

Также есть видео, где видно, как велась слежка за Кивой. При этом отмечают, что неподалеку от места, где был наблюдательный пункт участников спецоперации, Кива часто снимал свои многочисленные антиукраинские видео.

"Это сигнал всем предателям и военным преступникам, которой перешли на сторону врага. Помните - Россия вас не защитит. Как отмечал ранее глава СБУ Василий Малюк, смерть - это единственная перспектива, которая ждет врагов Украины", - отметил источник.

Кива Илья уничтожен в России - что надо знать

Как сообщал УНИАН, предателя Украины Илью Киву ликвидировали 6 декабря из стрелкового оружия в ходе спецоперации СБУ.

Он ликвидирован в относительно безлюдной прогулочной зоне подмосковного загородного комплекса "Величъ Country Club" в селе Супонево. В сети сообщали, что попасть на территорию, на который уничтожили экс-нардепа, непросто - она ограждена высоким зеленым "глухим" забором.

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