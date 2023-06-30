Офис Генпрокурора Украины объявил о подозрении трем лицам, среди которых есть член российской Госдумы.

Трем лицам, среди которых депутат Госдумы РФ, сообщено о подозрении по фактам депортации и принудительного перемещения 48 статусных детей из Херсонского дома ребенка.

Согласно сообщению Офиса Генерального прокурора, их действия квалифицированы, как нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Среди подозреваемых, кроме депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, начальник незаконно созданного оккупационными властями "Департамента здравоохранения Херсонской области Военно-гражданской администрации Херсонской области" и исполняющая обязанности главного врача "ГБУЗ" Херсонский областной дом ребенка".

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По данным следствия, депутат Госдумы РФ непосредственно руководил процессом депортации детей Херсонщины. Он был ответственным за решение социальных вопросов населения Херсонщины и вопросов детей в оккупированном Крыму.

Сначала Херсонский псевдоназначенец и и. о. главного врача организовали депортацию двух детей в РФ. Поводом для этого стало якобы прохождение обследования в московской больнице. До этого дети содержались в незаконно созданном оккупационными властями "ГБУЗ" Херсонский областной дом ребенка" на базе Херсонского областного Дома ребенка Херсонского облсовета.

В то же время следствием установлено, что по состоянию здоровья дети не нуждались в отдельном лечении.

"2 сентября 2022 года неустановленные лица забрали и на авто депортировали в РФ двух украинских детей из Херсона. 21 октября 2022 года персонал незаконно созданного "дома ребенка" во главе с и. о. главного врача по указанию псевдопосадовца передали 46 детей неустановленным лицам. Происходило это в присутствии и под контролем депутата Госдумы РФ. Детей вывезли на территорию временно оккупированного РФ Крымского полуострова. Сейчас их судьба остается неизвестной", - сообщают прокуроры.

Оккупанты организовали принудительную депортацию детей из Украины

В конце марта с. г. уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук сообщила, что украинской власти известно о 19,5 тысяч украинских детей, которые были депортированы оккупантами в Россию. Она отметила, что сбор данных о таких детях продолжается.

Позже, в мае, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество незаконно вывезенных с временно оккупированных территорий Украины в Россию детей может быть значительно больше 19 тыс, ведь в захваченных регионах находилось не менее 200 тыс. украинских детей.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, украинских детей размещают в российских детдомах и отдают на усыновление россиянам. Лубинец отметил, что большое количество российских семей берут украинских детей на усыновление, чтобы заработать, ведь государство выплачивает им помощь.

Как известно, именно незаконный вывоз украинских детей стал основанием для Международного уголовного суда в Гааге выдать пожизненные ордера на арест главы Кремля Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

После выдачи ордеров Россия согласилась на возвращение отдельных детей. Сейчас украинским властям удалось вернуть около 360 детей.

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