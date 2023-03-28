Также известно, что на оккупированных территориях и в России находятся около 4 тыс. 390 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Сейчас Украине известно о 19 тысячах 514 украинских детей, незаконно депортированных в Россию.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины со ссылкой на последние данные Национального информационного бюро.

Кроме того, известно, что на временно оккупированных территориях и в России находятся около 4 тыс. 390 статусных детей, к которым относятся дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

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"Ежедневно Национальное информационное бюро обновляет информацию на портале. Собранные данные будут использованы украинскими и международными следователями для привлечения к ответственности виновных в незаконной депортации украинских детей", - сказано в сообщении.

Также Минреинтеграции напоминает, если гражданам стало известно о незаконной депортации ребенка, надо сообщить об этом на круглосуточную горячую линию Национального информационного бюро по номерам: 16-48 и (044) 287-81-65, или с помощью чат-ботов в Telegram и Viber.

Депортация детей в РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, 22 марта уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук заявила, что Россия депортировала из Украины 16226 детей. Она уточнила, что это только поименный список, который был составлен из заявлений родителей, родственников, местных властей или свидетелей, поэтому реальная цифра может быть намного больше.

Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за военные преступления, связанные с похищением и депортацией детей из Украины.

После ордера на арест, выданного МУС, в России заявили, что 56 детей из Украины ждут воссоединения со своими семьями. Львова-Белова заявила, что дети с осени 2022 года якобы "отдыхают и набираются сил" в российских лагерях.

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