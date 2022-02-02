В результате потасовки два человека доставлены в больницу.

Правоохранители задержали 14 человек после стрельбы в Киеве на улице Владимирской. Открыто дело по факту хулиганства.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

К правоохранителям поступило сообщение о стрельбе возле финучреждения на улице Владимирской.

Предварительно, между активистами и сотрудниками пункта обмена валют произошел конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки два человека доставлены в больницу.

Кроме того, во время драки несколько раз выстрелили из оружия, но огнестрельные ранения никто не получил. В полицию доставили 14 человек.

По данному факту открыто производство по статье 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Виновникам грозит до четырех лет лишения свободы.

Читайте такжеВ Киеве "чудил неадекват" на джипе (видео)Как ранее сообщал УНИАН, в центре Киева на улице Владимирской две группы мужчин подрались. В ходе потасовки один из них открыл огонь из автомата.

Как сообщила в комментарии УНИАН пресс-секретарь Шевченковского Управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева, правоохранители выехали на место инцидента и проверяли информацию о возможной стрельбе.

Стоит отметить, что рядом с местом инцидента находится здание Службы безопасности Украины.

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