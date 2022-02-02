Правоохранители задержали 10 человек.

Стрельба произошла в центре Киева. В результате инцидента пострадал ветеран АТО Алексей Середюк.

Об этом сообщает Киев INFO в Telegram.

Отмечается, что стреляли якобы из автомата.

"Возле обменника криптовалюты ранили националиста и ветерана АТО Алексея Середюка", - говорится в сообщении.

Причины инцидента не сообщаются.

Читайте такжеВ Киеве "чудил неадекват" на джипе (видео)Как сообщила в комментарии пресс-секретарь Шевченковского Управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева, пока проверяется информация о возможной стрельбе в центре Киева на улице Владимирской.

"На месте работает следственно-оперативная группа, бойцы полка полиции особого назначения №1 и патрульные полицейские. На данный момент в управление полиции доставлено около 10 человек", - отметили в полиции.

Отвечая на вопрос УНИАН, была ли перестрелка и действительно ли ранен, как пишут СМИ, ранен ветеран АТО Алексей Середюк пресс-секретарь ответила: "Я не могу вам ни подтвердить, ни опровергнуть факт стрельбы, поскольку на месте работают правоохранители". При этом добавила: "Есть один человек, получивший телесные повреждения".

На обнародованном ролике видно, что изначально меду двух групп мужчин произошла драка, которая завершилась стрельбой.

Стоит отметить, что рядом с местом инцидента находится здание Службы безопасности Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве на улице Владимирской между активистами и инкассаторами произошел конфликт со стрельбой.

Активисты хотели наклеить наклейки на отделение банка. Инкассаторы приняли их за грабителей и открыли предупредительный огонь в воздух. При этом у активистов тоже оказалось оружие (какое именно - огнестрельное или какое-то другое - сейчас выясняется), из которого они также начали стрельбу.

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