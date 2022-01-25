Инкассаторы приняли активистов за грабителей и открыли предупредительный огонь в воздух.

В Киеве на улице Владимирской между активистами и инкассаторами произошел конфликт со стрельбой.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Так, на улице Владимирской возле отделения банка "КредиАгриколь" активисты хотели наклеить наклейки на отделение этого банка.

Инкассаторы приняли их за грабителей и открыли предупредительный огонь в воздух. При этом у активистов тоже оказалось оружие (какое именно - огнестрельное или какое-то другое - сейчас выясняется), из которого они также начали стрельбу.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Как писал УНИАН, в ноябре в Киеве возле здания Киево-Святошинского суда произошла стрельба. Для розыска и задержания злоумышленника в столице была введена специальная полицейская операция и ориентированы все подразделения полиции.

Ранее в столице частные перевозчики "не поделили" маршрут. Инцидент закончился стрельбой из пневматического оружия, резней, дракой и использованием слезоточивого аэрозоля.

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