Среди жертв расстрела на Житомирщине трое нацгвардейцев, вернувшихся из ООС

Погибли старший сержант Вульчин, младший сержант Мамиченко и старший солдат Москалец.

Среди жертв расстрела семи человек в Житомирской области трое военных Национальной гвардии, у которых были выходные после возвращения из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

«В этой страшной трагедии погибли военнослужащий Бригады быстрого реагирования старший сержант Вульчин В.С., а также военнослужащие воинской части 3066 - младший сержант Мамиченко В.Л. и старший солдат Москалец А.В. Военнослужащие находились не на службе. Находились на выходных днях после возвращения из ООС», - говорится в сообщении.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Более подробная информация будет уточнена и сообщена позже.

В Нацгвардии выражают искренние соболезнования семьям погибших.

Как сообщал УНИАН, среди жертв убийцы из Попельнянского района Житомирской области - бывшие участники АТО и волонтеры. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Трагедия произошла сегодня, 22 мая, около часу ночи, недалеко от водоема, в селе Новоселица Попельнянского района.

По предварительным данным, между владельцем пруда, местным жителем 1962 года рождения, и группой приезжих возник конфликт. Владелец водоема из охотничьего ружья смертельно ранил семерых человек.