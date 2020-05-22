В полиции рассказали о расстреле АТОшников на Житомирщине и о связи трагедии со взятками

Во время конфликта арендатор пруда застрелил из ружья 7 мужчин.

В полиции Житомирской области подтвердили, что все расстрелянные были участниками АТО, но опровергли информацию о том, что это событие связано якобы с вымогательством у арендатора пруда, который и устроил кровавую стрельбу, взяток за разведение рыбы сотрудниками местной полиции.

Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации полиции Житомирской области Алла Ващенко, пишет ТСН.uа.

Так, по ее словам, информация СМИ о якобы связи расстрела с отказом арендатора пруда платить взятки местным правоохранителям, которых накануне задержала полиция, за что якобы уже погибшие АТОшники и приехали отомстить арендатору, не соответствует действительности.

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"АТОшники приехали отдыхать на пруд еще до того, как на взятке задержали начальника полиции одного из районов области, который за "невмешательство в деятельность, связанную с разведением рыбы", требовал у 58-летнего жителя Романовского района области ежемесячно по 10 тыс. грн. Эти события совершенно не связаны, поскольку АТОшники приехали на пруд отдыхать в 5 утра 21 мая, а задержание начальника Попельнянского отделения Коростышевского отдела полиции ГУНП в Житомирской области, подполковника Руслана Мшанецкого произошло позже", - пояснила Ващенко.

Добавим, что накануне трагедии на сайте полиции Житомирской области было сообщено о разоблачении на взятке (ч.3 ст.368 УК Украины) начальника полиции одного из районов области, за "невмешательство в деятельность, связанную с разведением рыбы".

По информации источника Dетектив-Info, речь шла именно о водоеме возле села Новоселица. Тогда "запакованным" "оборотнем в погонах" оказался начальник Попельнянского отделения Коростышевского отдела полиции ГУНП в Житомирской области, подполковник Руслан Мшанецкий, а заявителем, который пожаловался на вымогательство, выступал именно Анатолий Захаренко (который является владельцем местного водоема, он и расстрелял АТОшников).

Также пресс-секретарь полиции Житомирской области сообщила, что все погибшие — это участники АТО, их семеро, а еще один, остался жив и сейчас дает показания.

"Все погибшие – это участники АТО, добровольцы возрастом от 1990 г.р. самый молодой и до 1970 г.р. самый старший. Все они - жители Киева. Их было восемь – они приехали с целью отдыха еще 21 мая в 5 утра. Один из них, оставшийся в живых и вызвавший полицию, не пострадал. Сейчас мужчина сотрудничает с полицией и дает показания", - добавила Ващенко.

Напомним, 22 мая около 1:00 ночи в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор водоема, во время конфликтной ситуации с отдыхающими расстрелял семерых людей из ружья.