Это второй такой инцидент за последние недели.

Очередная авария с участием военных произошла в Румынии. Солдаты Североатлантического альянса (НАТО), возвращаясь с учений, попали в ДТП в уезде Ковасна в центральной части страны.

Как сообщает румынский телеканал Digi24 и издания Libertatea, бронемашина военных съехала с дороги, снесла ограждение и оказалась во дворе дома местных жителей. Последствия столкновения показали на видео.

По информации СМИ, бронетранспортер съехал на обочину после того, как попытался избежать столкновения с автомобилем, который обгонял его на противоположной стороне дороги.

Движение на участке дороги, где произошло дорожно-транспортное происшествие, было заблокировано на несколько десятков минут. Пострадавших в результате инцидента нет. Обстоятельства аварии изучают военные.

Аварии с техникой НАТО - что сообщалось

В августе 2023 года подобный инцидент уже фиксировали в Румынии. Тогда другой военный автомобиль Североатлантического альянса (НАТО) перевернулся в придорожный кювет.

Тогда военная машина НАТО попала в аварию в уезде Бакэу. Автомобиль в составе колонны возвращался с учений DEPLOYEX, которые проводились на полигоне Бабадаг с участием французских и люксембургских солдат. В результате августовского инцидента никто не пострадал.

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