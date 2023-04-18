О причинах аварии пока не сообщают.

На территории Германии в аварию попали несколько военных бронированных автомобилей, принадлежащих армии Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel. Отмечается, что столкновение бронированных автомобилей произошло вблизи города Амберг в Верхнем Пфальце. По предварительным данным, по меньшей мере семь человек получили серьезные травмы.

Известно, что в аварию попали четыре военных автомобиля из колонны. По информации издания, это бронетехника армии США. Перекрыта автотрасса в направлении Чехии. Что могло стать причиной аварии, пока не известно.

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ДТП с военной техникой: новости

Напомним, что в начале российского полномасштабного вторжения сообщалось о многочисленных ДТП с участием техники войск РФ на территории Беларуси.

Журналисты выяснили, что только за два дня апреля в Гомельской области произошло шесть аварий с участием российских военных колонн.

Зимой в Донецкой области российский грузовик столкнулся с микроавтобусом, в котором находились гражданские. В результате ДТП погибли 16 человек, еще трое попали в реанимацию.

В сентябре на автодороге "Киев-Чоп" столкнулись военная машина и Volkswagen. В трагической аварии погибли три женщины и ребенок, еще четыре человека пострадали.

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