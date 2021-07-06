Суд отправил девушку с любовником под стражу с правом на залог в размере 3 миллионов гривен.

Известная блогерша Екатерину Якименко из Харькова инсценировала собственное похищение ради биткоинов. Девушку задержали правоохранители из-за ложного сообщения о преступлении.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

О похищении девушки в полицию сообщила ее подруга. На основании этого заявления открыли уголовное производство по статье 115 "Умышленное убийство" с пометкой "пропал без вести" Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования правоохранители установили, что во время "похищения" 22-летней девушки, ее автомобиль находился в Киеве, она же посещала столичные рестораны и расплачивалась своей банковской карточкой. Также она пыталась взять в аренду элитное авто.

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2 июля Якименко и ее 29-летнего друга задержали во Львовской области и доставили в один из следственных изоляторов Харькова.

Полиция открыто уголовное производство по статье 383 "Заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления" Уголовного кодекса Украины. Суд избрал для пары меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 3 миллионов гривен.

По словам блогера Евгения Зуба, свое похищение инсценировала блогерша Екатерина Якименко, известная под псевдонимом Тигра, в сговоре c любовником из Киева. Девушка придумала свое похищение ради того, чтобы ее спонсор из Российской Федерации заплатил выкуп в 5 биткоинов, что в перерасчете составляет почти 5 миллионов гривен. Бизнесмен ранее подарил ей элитный автомобиль Bentley Bentayga.

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Автор: Анастасия Горбачева