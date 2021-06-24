По просьбе подруги она продефилировала по троллейбусу.

В Ривне девушка разделась до купальника и продефилировала прямо в троллейбусе.

Видео начинается с того, что девушка, снимающая на камеру, говорит своей подруге: "Катя, а слабо в траллике раздеться?". В ответ та заявляет, что "нет, не слабо". После этого она снимает с себя верхнюю одежду и остается только в купальнике и кедах.

Далее по просьбе подруги она дефилирует по троллейбусу.

Пассажиры троллейбуса никак не отреагировали на выходку юной блогерши, а вот кондукторшу ее движения зацепили:

«Девушки, маску надеваем... Я спрашиваю, где ваша маска? Что это делается? Так, маску надевай, бегом! Что это крутится?! Так, на остановке высадить... Маски нет, одевать не хочет. Смотрите, красапета!"

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Автор: Денис Прядко