Компании объяснили, что своим выбором она может потерять клиентов.

TikTok-блогер Таисия Маламан (di. rubens) лишилась контракта на рекламу ноутбуков от ASUS, как только компанию известили о ее травле украинского бойца и поддержке страны-агрессора.

Об этом в Facebook сообщил общественный активист Сергей Стерненко.

Недавно Таисия Маламан выложила в своих соцсетях рекламные ролики техники ASUS. В ответ компании пояснили, что своим выбором она может потерять клиентов.

Пользователи сети припомнили недавний скандал с Маламан, в котором она выбирала между Украиной и Россией страну-агрессора, а потом пробовала организовать травлю украинского военнослужащего Анатолия Штефана, вынесшего позицию блогерши на широкое обсуждение общественности.

За информационную поддержку девушка благодарила "Оппозиционную платформу – За жизнь" и один из уже подсанкционных "телеканалов Медведчука" 112-Украина.

После скандала от di. rubens начали отказываться рекламодатели.

Уже через несколько часов в ASUS заявили, что прекратили сотрудничество с Таисией.

"Агентство упустило, да и мы не досмотрели. Уже удалили. Мы можем долго писать о нашем участии в поддержке украинских воинов, но лучше приходите в гости. Покажем все лучшее, что мы сделали и делаем", – ответили в сообщении Стерненко.

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Автор: Яна Ставская