Кроме экипажа, на борту находились курсанты Харьковского национального университета.

Вечером 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

Читайте такжеВ авиакатастрофе под Харьковом есть погибшие и выжившие - ХОГА

Сообщается, что кроме экипажа, на борту находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. По предварительной информации, это был учебный полет.

Во время падение самолета начался пожар. По состоянию на сейчас огонь потушили. 20 человек погибли, двое ранены. Предварительно, на борту было 24 человека.

"Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления раненым. Создается государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы. На месте продолжаются поисково-спасательные работы", - сказано в сообщении.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН