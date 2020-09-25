На стриме можно увидеть большой пожар, который возник в результате катастрофы.

Под Чугуевом Харьковской области разбился самолет.

Об этом сообщает пользователь Михаил Владимирович, который ведет прямую трансляцию с места событий в Facebook.

На стриме можно увидеть большой пожар, который возник в результате катастрофы.

Как сообщает Telegram-канал "Украина сейчас", потерпел крушение военный самолет АН-26 с курсантами на борту, проводившими учебный полет.

По неподтвержденной информации, есть раненые и погибшие.

По информации от источников УНИАН, на борту семь человек - пилот, трое курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, трое помощников. Сообщается, что никто из них не выжил.

УНИАН пытается получить официальную информацию.

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Автор: Андрей Василюк