Самолет разбился при заходе на посадку.

В Харьковской области рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26. Он сразу загорелся. Это произошло в Чугуеве.

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Кто находился на борту Ан-26

На борту самолета находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. Всего - 23 человека (5 членов экипажа и 18 курсантов).

По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 28 человек.

Под Харьковом разбился самолет: данные о жертвах и пострадавших

По данным ДСНС Украины, по состоянию на 21:45 20 погибших и двое тяжело раненых.

В ОП подтвердили информацию о 20 погибших в результате крушения самолета под Харьковом.

Позже в ГСЧС сообщили, что найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали, поиски четырех человек продолжаются.

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Автор: Ольга Робейко