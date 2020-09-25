Самолет разбился в Чугуеве / фото Нацполиции
В Харьковской области рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26. Он сразу загорелся. Это произошло в Чугуеве.
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Кто находился на борту Ан-26
На борту самолета находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. Всего - 23 человека (5 членов экипажа и 18 курсантов).
По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 28 человек.
Под Харьковом разбился самолет: данные о жертвах и пострадавших
По данным ДСНС Украины, по состоянию на 21:45 20 погибших и двое тяжело раненых.
В ОП подтвердили информацию о 20 погибших в результате крушения самолета под Харьковом.
Позже в ГСЧС сообщили, что найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали, поиски четырех человек продолжаются.
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