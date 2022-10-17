Сегодня утром российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе.

Разрушенный во время утренней атаки российских оккупантов жилой дом в Киеве не подлежит реставрации, пострадавшим сейчас оказывается медицинская, психологическая и материальная помощь.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Всем пострадавшим оказываем медицинскую, психологическую помощь. Разрушенный дом не подлежит реставрации, люди остались без крова. Поэтому мы готовы сейчас предоставлять места в гостиницах, общежитиях. В ближайшее время сможем предоставить постоянное или временное жилье", - отметил Кличко.

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РФ ударила по Киеву: подробности атаки дронами-камикадзе

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, в Киеве в 6:23 была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Позже стало известно, что российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Зафиксировано 4 прилета, все в Шевченковском районе.

Также уже сообщалось, что из-под завалов дома достали тело беременной женщины и ее мужа. Жертвами сегодняшней атаки дронов-камикадзе в столице уже стали три человека.

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