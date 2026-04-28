Известная украинская актриса рассказала о редких встречах с любимым-военным

Пустовит призналась, что каждая новая разлука дается ей все тялежее.

Известная украинская актриса Анастасия Пустовит рассказала о том, что ей помогает переживать тяжелую разлуку с любимым, который после начала широкомасштабной войны пошел добровольцем на фронт.

"Я держусь за рутину… Я вот ездила к нему, вернулась 1 апреля. Ой, думала, я опять буду три дня лежать пластом, ничего не хотеть, никуда не ходить, все мне не мило, все мне не так. И все, что я сделала: я сразу забила день… Мне нужно установить кондиционер дома, там разобраться с тем, поехать туда, купить то, сходить на тренировку, там то, там туда, там сюда… И оно меня просто вытащило из этого состояния", - поделилась актриса в интервью "Суспільному".

По мнению Пустовит, в таких ситуациях многое зависит от любви друг к другу:

"Вообще, мне кажется, многие вещи держатся собственно на любви. Вот просто на желании, чтобы этот человек каким-то образом был в твоей жизни. Ссложны ли такие отношения? Это очень сложно. Удержать их, сохранить. Это сверхсложно".

"Каждый раз, когда приезжаю от него, или когда он уезжает от меня, это, мне кажется, каждый раз все труднее и труднее дается, все труднее и труднее", - добавила она.

