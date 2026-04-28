Зеленский объявил о начале экспорта оружия: известны подробности

СБУ, разведка и МИД составят перечень стран, в которые будет запрещен экспорт украинского оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал открытие экспорта украинского оружия. По его словам, он будет "реальным". Удалось согласовать все детали на уровне государственных институтов.

"Сейчас наша экспертиза в сфере безопасности и оружие, проверенное современной войной, интересны всем партнерам, которые способны обеспечить себе реальный уровень защиты национальной государственности и жизни людей", – сообщил Зеленский в своем Telegram.

Он добавил, что Украина предложила партнерам, помогающим Киеву, особый формат сотрудничества под названием "Drone Deals". По его словам, речь идет о специальных соглашениях по производству и поставке украинских дронов, ракет, снарядов и других видов оружия, боевой техники, программного обеспечения, интеграции с оборонными системами партнеров.

Также, по словам президента, Украина будет предоставлять этим странам экспертизу и проводить технологический обмен.

"Сегодня утвердил направления такой межгосударственной работы и разработку автоматических разрешений для бизнеса по экспорту оружия. Порядок действий абсолютно четкий: на межгосударственном уровне на основе принципа взаимности соответствующим соглашением определяем рамки для работы в сфере безопасности, далее начинается процесс уже на уровне государственных институтов и производителей. Упрощаем бюрократические процедуры, сохраняем достаточный уровень экспортного контроля и запускаем практическое содержание для работы компаний", – добавил президент.

Он подчеркнул, что право выхода на рынок стран-партнеров получат те компании, которые предоставляют украинским военным возможность получить необходимый объем оружия первыми. По словам Зеленского, по некоторым видам оружия избыток производственных мощностей в Украине достигает 50%. Он добавил, что МИД Украины совместно с разведкой и СБУ должны определить перечень стран, в которые экспорт украинского оружия невозможен из-за их сотрудничества с РФ.

"Это серьезный вызов – не допустить попадания к россиянам наших технологий и образцов оружия. СНБО Украины будет координировать экспортные процессы и станет гарантом того, что в первую очередь обеспечиваются потребности Сил обороны и безопасности Украины в оружии, а на экспорт отправляется излишек – то, что производители могут сделать сверх государственного заказа в Украине. Министерство обороны Украины и Генеральный штаб будут определять объемы потребностей Сил обороны нашего государства", – сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявлял, что одной из проблем экспорта украинского оружия является то, что производители пытаются делать это без участия государства. Он подчеркивал, что государство само должно определять, каким может быть экспорт, чтобы в первую очередь усилить оборону.

Также ранее президент сообщал, что Украина уже имеет 10-летние соглашения о поставках дронов с тремя странами Ближнего Востока. В целом, по его словам, уже 11 стран выразили желание приобрести украинское вооружение.

