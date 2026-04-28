Американский эсминец впервые за 38 лет обстрелял из пушки иранское судно (видео)

Иранский контейнеровоз игнорировал требования американского эсминца.

Эсминец ВМС США USS Spruance (DDG-111) обстрелял иранский контейнеровоз Touska из 127-мм пушки. Причиной стало то, что иранское судно проигнорировал требования американских военных, пишет The War Zone.

Отмечается, что США развернули собственную блокаду Ормузского пролива в ответ на блокаду со стороны Ирана. Американские военные перехватывают все суда, связанные с Ираном, или те, которые заходили в иранские порты.

В 4 утра 19 апреля внимание ВМС США привлек большой контейнеровоз Touska длиной 294 метра и шириной 30 метров. Именно для его перехвата был задействован эсминец USS Spruance.

Иранский контейнеровоз игнорировал требования американского эсминца, несмотря на то, что он произвел 5 предупредительных выстрелов. Уже в 9 утра USS Spruance открыл огонь из своей 127-мм автоматической пушки Mark 45, произведя серию из 9 выстрелов. Снаряды попали в машинное отделение и повредили двигатель иранского корабля.

После поражения экипаж Touska начал выполнять требования американского эсминца. Уже в 16:00 командование армии США на Ближнем Востоке CENTCOM отдало приказ морской пехоте на захват судна Touska, куда они высадились с помощью вертолета.

В издании подчеркнули, что последний известный случай, когда корабль ВМС США применил свою пушку для поражения судна или корабля с экипажем, произошел 38 лет назад, 18 апреля 1988 года. Этот случай произошел во время операции "Богомол".

Во время той операции эсминец USS Wainwright (CG-28), фрегат USS Bagley (FF-1069) и фрегат USS Simpson (FFG-56) с помощью палубных орудий и управляемых ракет уничтожили иранский патрульный корабль класса Karman IRIS Joshan.

Журналисты напомнили, что с тех пор палубные орудия использовались американским флотом только для уничтожения малых целей типа лодок, морских дронов и беспилотных летательных аппаратов.

Трамп заявил, что Иран просит разблокировать Ормузский пролив как можно скорее

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран просит как можно скорее открыть Ормузский пролив. Он утверждает, что Иран находится "в состоянии коллапса".

Трамп добавил, что сейчас Тегеран пытается "урегулировать ситуацию с руководством".

