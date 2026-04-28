Французский актер Жан Рено написал роман о похищенных Россией украинских детях

Он отметил, что был потрясен масштабами преступлений РФ.

Легендарный французский актер Жан Рено выпустил свою вторую книгу. Новый роман под названием "Побег" (L’Évasion) был посвящен теме похищенных Россией украинских детей.

Книга вышла в начале апреля во французском издательстве XO Éditions. Роман рассказывает о девушке Эмме – бывшей массажистке, завербованной внешней разведкой Франции DGSE.

Под прикрытием девушка отправляется в Сибирь, чтобы проникнуть в так называемый "исправительный лагерь" для украинских подростков. Ее цель – задокументировать преступления России. Речь идет, в частности, о принудительном удержании детей и навязывании российской идеологии.

Сам Рено подтвердил, что на написание романа его вдохновили реальные истории незаконно депортированных украинских детей. В интервью Télé 7 Jours он рассказал, что был "чрезвычайно шокирован" масштабами российских преступлений.

"Мне казалось безумием, что этих детей похищают, чтобы промыть им мозги. Я не делаю политических заявлений, я хотел написать об этом роман", – сказал Рено.

Недавно звезда Голливуда Дуэйн Джонсон обратился к украинским военным. "Скала" записал видео для бойцов из рядов 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины, узнав, что их командир является поклонником актера.

В годовщину полномасштабной войны РФ против Украины двукратный номинант на премию "Оскар" Иэн Маккеллен, известный ролями Гендальфа во франшизе "Властелин колец" и Магнето в серии фильмов "Люди Икс", трогательно зачитал стихотворение украинского военного.

