В Киеве из-под завалов дома, в который попал дрон российских оккупантов, вытащили тела трех человек.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в социальной сети Facebook.
"Во время поисково-спасательных работ в жилом доме в центре, куда попал российский дрон, извлекли тела трех погибших мирных жителей", - заявил Кличко.
"Среди них - молодая пара, муж и жена, которые ждали ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности", - добавил городской голова.
Обстрел Киева дронами-камикадзе: что известно
Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, в Киеве в 6:23 была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа.
Позже стало известно, что российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Зафиксировано 4 прилета, все в Шевченковском районе.
Разрушенный во время утренней атаки российских оккупантов жилой дом в Киеве не подлежит реставрации. Пострадавшим сейчас оказывается медицинская, психологическая и материальная помощь.