Жертвами сегодняшней атаки дронов-камикадзе в столке уже стали три человека.

В Киеве из-под завалов дома, в который попал дрон российских оккупантов, вытащили тела трех человек.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в социальной сети Facebook.

"Во время поисково-спасательных работ в жилом доме в центре, куда попал российский дрон, извлекли тела трех погибших мирных жителей", - заявил Кличко.

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"Среди них - молодая пара, муж и жена, которые ждали ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности", - добавил городской голова.

Обстрел Киева дронами-камикадзе: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, в Киеве в 6:23 была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа.

Позже стало известно, что российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Зафиксировано 4 прилета, все в Шевченковском районе.

Разрушенный во время утренней атаки российских оккупантов жилой дом в Киеве не подлежит реставрации. Пострадавшим сейчас оказывается медицинская, психологическая и материальная помощь.

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