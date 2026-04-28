Лидер боснийских сербов активно использует связи с Трампом: Bloomberg раскрыл цели политика

Милорад Додик открыто заявляет, что рассматривает американскую политическую элиту как возможность изменить статус Республики Сербской.

Лидер боснийских сербов Милорад Додик, один из самых влиятельных политиков Боснии и Герцеговины, активно выстраивает связи с людьми из окружения Дональда Трампа, рассчитывая использовать эти контакты как политический и экономический ресурс.

Как отмечает Bloomberg, Додик на протяжении многих лет поддерживал Дональда Трампа и смог установить рабочие отношения с его семьёй и близкими соратниками. В результате после смены администрации в США он добился смягчения санкций и усилил своё международное положение, несмотря на прежнюю изоляцию со стороны ЕС и США.

Теперь он пытается перевести эти связи в экономическую плоскость. В интервью он заявил, что ведёт переговоры с американскими бизнес-структурами, включая Bechtel Group, о возможных инфраструктурных проектах в Республике Сербской в Боснии – строительстве дорог, гидроэлектростанций и других объектов. Компания, возглавляемая соратниками Трампа, уже планирует инвестировать 1,8 миллиарда долларов в аэропорты и газовую инфраструктуру в мусульманской части страны.

Додик открыто заявляет, что рассматривает американскую политическую элиту как возможность изменить статус Республики Сербской, которую он называет "несостоявшимся государством", и одновременно укрепить экономическую самостоятельность.

Издание отмечает, что в регион приезжал Дональд Трамп-младший, а также ведутся обсуждения экономических инициатив с участием бывших американских политических и бизнес-фигур, связанных с администрацией Трампа.

"США пытались развивать Боснию последние 30 лет, но вместо Эйнштейна они создали Франкенштейна", – сказал Додик. "У США до сих пор нет Балкан в повестке дня. Но как только они там появятся, я верю, что мы станем важным фактором".

При этом Додик продолжает балансировать между США и Россией, поддерживая контакты с Москвой и одновременно стремясь использовать возможное изменение политики Вашингтона в свою пользу. На фоне этого он сохраняет курс на усиление автономии Республики Сербской и критикует Европейский союз, заявляя о снижении его политического влияния и эффективности.

Додик в настоящее время не занимает никакой официальной должности после соглашения об отмене санкций, но он остается самым влиятельным политиком в Республике Сербской и президентом ее крупнейшей партии.

Кто такой Милорад Додик

Милорад Додик – боснийский сербский политик, один из влиятельных и одновременно противоречивых лидеров на Балканах. Он долгие годы возглавляет политическую элиту Республики Сербской – сербского образования в составе Боснии и Герцеговины, и фактически определяет её внутреннюю и внешнюю политику. Додик известен жёсткой национальной риторикой, постоянной критикой центральных властей Боснии и идеей расширения автономии Республики Сербской вплоть до её возможного отделения.

Отдельно важно не путать Республику Сербскую и Сербию – это разные политические и географические образования. Сербия – это независимое государство на Балканах со столицей в Белграде, член международных организаций и полноценный субъект международного права. Республика Сербская же – это одно из двух автономных образований внутри Боснии и Герцеговины.

Она появилась после Дейтонских соглашений как часть компромисса, завершившего войну в стране, и входит в состав единого государства Босния и Герцеговина наряду с Федерацией Боснии и Герцеговины. У неё есть собственные органы власти и значительная автономия, но внешняя политика и международное признание принадлежат Боснии и Герцеговине в целом. Именно поэтому политические заявления Додика часто вызывают напряжение: они касаются не независимого государства, а внутреннего региона с ограниченным суверенитетом.

