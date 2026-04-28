Топ-5 пляжей планеты 2026: где находится самый красивый райский уголок

В новый мировой рейтинг вошли уединённые уголки от Филиппин до Карибского моря.

Более 1000 специалистов туристической отрасли составили список лучших пляжей мира 2026 года. При оценке учитывались такие критерии, как природная уникальность, уровень уединённости, чистота воды, количество туристов и общее "ощущение идеального отдыха".

Первое место занял пляж Энталула, расположенный на Филиппинах на острове Палаван. Эксперт Саймон Калдер отметил его за уникальный природный ландшафт: белый песок, прозрачную воду и высокие известняковые скалы, которые создают почти "кинематографический" вид. Пляж считается одним из самых нетронутых и тихих в рейтинге, пишет Independent.

Второе место занял пляж Фтери в Греции, расположенный в уединённой бухте на острове Кефалония. Он окружён высокими скалами и выглядит практически "скрытым" от внешнего мира. Здесь белая галька смешивается с песком, а вода отличается ярким бирюзовым оттенком. Добраться туда сложно – пешком по крутой тропе или на лодке, что сохраняет его спокойную атмосферу.

Видео дня

Третье место досталось пляжу Уортон – это один из самых удалённых пляжей в рейтинге. Расположен в Западной Австралии и известен абсолютной тишиной и отсутствием инфраструктуры. Это место ценят за дикую природу, длинную линию белого песка и возможность наблюдать морских животных в естественной среде.

Остров Носи Иранжа на Мадагаскаре занял четвертое место за свою уникальную песчаную косу, соединяющую два островка во время отлива, а также за обилие морской жизни, включая гнездящихся морских черепах.

Пятое место досталось пляжу Ист-Бич на острове Вомо на Фиджи. Это спокойный тропический пляж с идеальными условиями для купания. Отличается мягким песком и почти полным отсутствием волн. Остров Вомо считается премиальным направлением, но при этом сохраняет ощущение уединённости и приватности.

В десятку лучших также вошли Шол-Бей-Ист на Ангилье, Дигура на Мальдивах, Плайя-Баладра в Мексике, Кох-Ронг в Камбодже и Дональд-Дак-Бей в Таиланде.

Греция, Таиланд и Австралия стали популярными пляжными курортами в 2026 году, и в список входят по три пляжа каждой страны.

Туристические ограничения

Ранее сообщалось, что одно из самых живописных туристических мест Испании вводит дополнительный сбор с туристов, прибывающих на круизных лайнерах. Городской совет Виго планирует ввести новый туристический налог, чтобы ограничить количество гостей и уменьшить экологическую нагрузку, вызванную массовым туризмом.

Также популярный пляж на Майорке могут закрыть для свободного доступа из-за слишком большого наплыва туристов, которые уничтожают растительность и устраивают пожары. Это последствия чрезмерной популярности и рекомендаций в социальных сетях.

Вас также могут заинтересовать новости: