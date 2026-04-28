Удар по Туапсе: дым от пожара растянулся на сотни километров, облако накрыло ряд городов

Ночью 28 апреля Силы обороны Украины в очередной раз атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе. Дым от пожара распространился почти на 380 километров.

Об этом сообщает NV со ссылкой на снимок метеорологического радара European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites. Отмечается, что дым накрыл как минимум три крупных города страны-агрессора. Облако дошло до Майкопа, Ставрополя и Армавира.

Кроме того, дымовое облако приближается к городу Буденновск, который находится в 400 километрах от атакованного Туапсе.

Видео дня

"Пожар на нефтебазе Туапсе приобрел такой масштаб, что его последствия можно увидеть из космоса даже с помощью аппаратуры, не предназначенной для этого", – добавляет издание.

Удары по нефтебазе в Туапсе

Ночью 28 апреля Силы обороны в очередной раз атаковали нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ. Только недавно там потушили пожар после предыдущего налета.

В результате новой атаки вспыхнул пожар, местные власти объявили об эвакуации жителей нескольких улиц неподалеку от НПЗ.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва уже принимает меры по ликвидации последствий атаки на Туапсе "на должном уровне". По его словам, нефть, которая хранилась на объекте, была предназначена для экспорта.

