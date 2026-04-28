Этот 'пушистый помощник' уничтожит в саду тысячи клещей и слизней

Кроме клещей, он также питается слизнями и улитками, которые часто наносят серьёзный ущерб садовым и огородным растениям.

Шелковые куры, известные также как куры породы Силки, считаются не только декоративными, но и очень эффективными помощниками в саду. Эти птицы активно охотятся на вредителей и могут значительно сократить их количество на участке за один сезон.

По данным издания Kobieta, шелковые куры способны уничтожать тысячи клещей, что делает их естественным помощником в снижении риска распространения заболеваний, переносимых этими паразитами. Кроме клещей, они также питаются слизнями и улитками, которые часто наносят серьёзный ущерб садовым и огородным растениям.

Птицы ведут активный поиск насекомых в траве и верхнем слое почвы, уничтожая также муравьёв, жуков, личинок и других мелких вредителей. При этом отмечается, что по сравнению с другими породами кур, Силки ведут себя более спокойно и меньше повреждают грунт, что позволяет выпускать их даже в ухоженных декоративных садах.

Таким образом, содержание шелковых кур рассматривается как естественная альтернатива химическим средствам защиты растений, позволяющая поддерживать баланс в садовой экосистеме без применения опасных пестицидов.

Защита от клещей

Ранее в Минздраве предупредили, что в мае и июне настанет пик угрозы укусов клещей, поэтому необходимо соблюдать определенные рекомендации для снижения риска от яда этих насекомых. Наиболее распространенныхе советы - избегать высокой травы и надевать светлую одежду, на которой насекомые будут сразу же видны.

Также избавиться от клещей на дачном участке можно с помощью определенных видов растений. Садоводы утверждают, что запах некоторых цветов буквально изгоняет с участка непрошенных и опасных вредителей. Наиболее известным из них является лаванда и бархатцы.

Вас также могут заинтересовать новости: