Украина выстояла против России и теперь готова научить Европу воевать, - WP

На форуме по безопасности в Киеве руководители европейских оборонных ведомств выразили солидарность с Украиной в войне против России, которую теперь рассматривают как общую борьбу.

Украина во время противостояния с Россией накопила уникальный опыт современной войны, которым теперь готова делиться с Европой. Об этом пишет для The Washington Post обозреватель международных новостей Дэвид Игнатиус, который побывал на Киевском форуме по безопасности на прошлой неделе.

Он отметил, что в Украине сейчас "хорошие парни" побеждают или, по крайней мере, держатся на равных, и это происходит благодаря поддержке стойкой Европы, а не Соединенных Штатов, которые отступают.

Автор отметил, что на форуме главы европейских оборонных ведомств выражали солидарность с Украиной в войне против России, которую теперь рассматривают как совместную борьбу.

Видео дня

"Мы должны испытывать восхищение, уважение и благодарность за то, что делает Украина", – заявил бывший начальник штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин.

Европа раздражена Трампом

В то же время, говорится в статье, Европа явно раздражена президентом США Дональдом Трампом, который отдаляется от НАТО именно в тот момент, когда американская помощь нужна больше всего.

"Соединенные Штаты больше не являются союзником", – предупредил на мероприятии французский аналитик Николя Тензер.

И хотя это крайняя позиция, но, по словам Игнатиуса, она отражает широко распространенную обеспокоенность тем, что Трамп подорвал доверие, которое поддерживало трансатлантический альянс.

Европе нужна сильная украинская армия

Основной оценкой украинской борьбы против РФ, прозвучавшей на форуме, автор считает высказывание одного из участников о том, что "украинцы опередили Россию, несмотря на то, что у них меньше вооружения".

"Год назад я задумывался, будут ли европейские страны готовы или способны заменить США в качестве главного защитника Украины. Теперь это желание очевидно, хотя возможности все еще отстают", – пишет Игнатиус.

По его мнению, европейцы теперь осознают, что в противостоянии с растущей угрозой со стороны России им нужна сильная украинская армия не меньше, чем Киеву нужна поддержка европейских столиц.

Игнатиус отметил, что Украина имеет то, в чем остро нуждается Европа, – опыт ведения войны с использованием дронов как в наступлении, так и в обороне. При этом украинцы готовы делиться этим опытом с партнерами, и "киевская встреча порой напоминала даже своеобразную выставку-презентацию украинских производителей дронов". И европейцы, похоже, поняли сигнал, пишет автор.

"Война – это гонка инноваций, а время – это отдельное измерение войны. Нам нужно больше сотрудничества с Украиной, чтобы адаптироваться со скоростью конфликта", – цитирует он председателя Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

Европе нужно быстро строить систему ПВО

Как отмечается, киевский форум показал, что уникальные оборонные инновации Украины формируются благодаря постоянному взаимодействию между военными и оборонными компаниями. Эту связь объяснил основатель компании-производителя дронов TAF Industries Александр Яковенко. Он рассказал, что накануне вернулся с востока и вскоре снова отправится на производство, чтобы переоборудовать его в соответствии с полученными данными. Такой инновационный подход, по словам Яковенко, крайне нужен Европе:

"Европейским компаниям понадобится два года, чтобы решить проблему. Мы можем сделать это за месяц".

Как отметил автор, Европа уже ощущает на себе угрозу российских дронов, поэтому особый интерес на форуме вызвала панельная дискуссия о противодействии беспилотникам. Александр Ярмак, создавший бригаду ПВО Darknode, сообщил, что его подразделение за два года сбило 2757 "Шахидов". По его словам, Украина в настоящее время нейтрализует 70% российских атак дронов и планирует довести этот показатель до более 90% к концу года.

"Мое послание нашим европейским партнерам: вам нужно быстро строить систему противовоздушной обороны. Атака 500 дронов за один день может привести к вашей капитуляции", – предупредил Ярмак.

Европейцы "забыли, как воевать"

В то же время на форуме звучали довольно жесткие мнения в отношении Европы. Майор Илья Самойленко, потерявший руку в бою в составе бригады "Азов", сказал, что европейцы "забыли, как воевать". По его словам, "десятилетия бездействия поставили их в очень невыгодное положение", и теперь "им стоит принять холодный душ".

"Но всем известно выражение, что необходимость – мать изобретений. То, что произошло в Украине за четыре года войны, глубоко подтверждает эту истину. И теперь именно необходимость, похоже, заставляет Европу отказаться от прежней пассивности и творчески сотрудничать с Украиной, чтобы сдержать враждебную Россию", – подытожил Игнатиус.

Война в Украине и Европа

Ранее УНИАН писал, что Польша планирует испытать свое оружие на поле боя в Украине. Как рассказал заместитель министра обороны Цезарий Томчик, Варшава намерена использовать боевой опыт Украины для проверки эффективности своих разработок в реальных условиях войны. По словам Томчика, это позволит быстрее дорабатывать технику и адаптировать ее к современным угрозам. Речь идет прежде всего о дронах и средствах борьбы с ними – основных направлениях, которые сыграли ключевую роль в современных конфликтах.

