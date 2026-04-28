Замена 'Буханки': в России разработали новые внедорожники для десантников (фото)

Снаружи внедорожники обшиты панелями из алюминиевых листов толщиной 2 мм.

В России разработали серию открытых внедорожников "Пластун" для десантников, которыми планируют заменить устаревшие "Буханки" и китайский транспорт. Об этом пишет The Dead District.

Отмечается, что внедорожники показали в выставочном центре военного полигона "Алабино". В выставке разработок в интересах воздушно-десантных войск РФ приняли участие более 80 предприятий.

Компания "Пластун" разработала целую серию компактных легкобронированных внедорожников с открытым верхом. В частности, показаны внедорожники ТТ для транспортировки раненых, доставки личного состава и грузов в зоне боевых действий.

Как пишет Militarnyi, в основе этих транспортеров лежит шарнирно-сочлененная рама. Это обеспечивает меньший радиус разворота и снижает вероятность диагонального вывисания.

Снаружи внедорожники обшиты панелями из алюминиевых листов толщиной 2 мм. Силовой агрегат и раздаточная коробка установлены в передней секции транспортера.

В издании отметили, что маневрирование обеспечивается за счет сгиба рамы на угол до 30 градусов с помощью гидрообъемного рулевого управления. В задней секции внедорожников могут разместиться десант, раненые, логистический груз или пулеметы.

Россия ищет заказчиков на свой "новый БТР"

Ранее в Defense Express писали, что "Рособоронэкспорт" ищет заказчиков для своего БТР-22, который представили в 2023 году. Хоть машина и относительно новая, но она уже отстала от реалий рынка на 20-25 лет.

РФ планирует представить этот БТР на международной выставке вооружения World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии. Впервые его представили во время пропагандистского форума "Армия 2023". Впоследствии его заметили в Беларуси вблизи Польши, во время учений "Запад 2025".

