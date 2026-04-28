Польша планирует тестировать свое оружие на поле боя в Украине

Варшава хочет проверить эффективности своих разработок в реальных условиях войны в Украине.

Польша планирует испытывать собственную военную технику, в частности беспилотники и системы противодействия дронам, непосредственно на украинском фронте. Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, пишет PAP.

Варшава намерена использовать боевой опыт Украины для проверки эффективности своих разработок в реальных условиях войны. По словам Томчика, это позволит быстрее дорабатывать технику и адаптировать её к современным угрозам.

Речь идёт прежде всего о дронах и средствах борьбы с ними – основных направлениях, которые показали ключевую роль в современных конфликтах.

Еще одним важным направлением работы станет активный обмен технологиями и укрепление промышленного потенциала Украины и Польши.

В качестве примера эффективного сотрудничества с Украиной Томчик привёл компанию WB Electronics и отметил, что Польша намерена значительно расширить масштабы совместной деятельности для создания технологического преимущества.

Таким образом, Украина фактически становится площадкой для испытаний новых польских военных технологий, что должно ускорить развитие оборонной промышленности страны.

Военные планы Польши и Украины

Заявление прозвучало после того, как польский премьер-министр Дональд Туск объявил о сотрудничестве с Украиной в создании современной армады дронов. Так, премьер выступил на конференции, посвященной безопасности и будущему восстановлению Украины, где подчеркнул уникальность украинского опыта.

Также Польша анонсировала военные стратегические учения под кодовым названием "Край", где будут отрабатываться действия государства на случай войны.

Вас также могут заинтересовать новости: