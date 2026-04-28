Посол США в Украине уйдет с должности из-за разногласий с Трампом, - FT

Примечательно, что предыдущий посол США в Украине Бриджит Бринк ушла в отставку по схожим причинам.

Временная поверенная в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Джули Дэвис планирует покинуть должность. Как сообщает Financial Times, причиной стали разногласия с президентом США Дональдом Трампом и ослабление поддержки Украины со стороны администрации.

Как пишет издание со ссылкой на источники, Джули Дэвис планирует покинуть Киев в ближайшие недели и завершить дипломатическую карьеру после почти 30 лет службы.

Дэвис занимает пост временного поверенного с мая 2025 года. Она уже уведомила Госдеп о своем уходе.

Дипломат была разочарована своей ролью и рядом решений администрации, включая кадровые назначения, о которых узнавала из СМИ.

Примечательно, что предыдущий посол США в Украине Бриджит Бринк также ушла в отставку по схожим причинам. Она подала в отставку после трех лет работы в Украине – свою должность Бринк занимала с 2022 года.

Кадровые изменения в США

Напомним, несколько дней назад неожиданно подал в отставку министр Военно-морских сил США Джон Фелан. Это уже второй высокопоставленный чиновник Пентагона, покидающий оборонное ведомство с начала войны против Ирана.

Ранее в отставку подал директор Национального контртеррористического центра Соединенных Штатов Америки (NCTC) Джо Кент. Причиной своего решения он назвал войну против Ирана, утверждая, что на атаку США подтолкнул Израиль.

