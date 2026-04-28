Шторы и тюли уходят в прошлое: что теперь выбирают для окон

Вместо лишних украшений и перегруженных деталей теперь преобладают простота и легкость.

Современный подход к оформлению окон основан на балансе – важны и функциональность, и эстетика. Вместо лишних украшений и перегруженных деталей теперь преобладают простота и легкость. В частности, популярными становятся различные ролеты, матовое стекло, декоративные пленки. Об этом пишет Onet.pl.

Впрочем, как отмечается, тюль не исчез полностью из обихода, но претерпел настоящую революцию. Сейчас для окон выбирают натуральные легкие ткани, такие как лен или хлопок. Они позволяют свету мягко проникать в помещение, создавая тепло и уют. Это универсальные решения, которые подходят к разным интерьерам.

"Наибольшую популярность сейчас приобрели римские и текстильные ролеты. Их преимущество заключается в простоте и возможности подобрать вариант под любой стиль: доступен широкий выбор цветов и фактур. Для поклонников минимализма и практичности идеальными станут тканевые ролеты. Также в тренде модели "день-ночь", которые позволяют легко регулировать количество света и уровень приватности", – говорится в статье.

Видео дня

Ролеты долговечны, просты в уходе и часто монтируются непосредственно на оконную раму, что помогает сэкономить пространство, пишет издание. Кроме того, все больше моделей не имеют свободно свисающих шнуров, что делает их более безопасными для детей.

Также все больше людей решают полностью отказаться от тюля. Вместо этого появляются матовое стекло, декоративные пленки или "умные" стекла, которые затемняются при необходимости. Такие решения не только подчеркивают современный характер интерьера, но и обеспечивают приватность, отмечает автор.

Еще одна интересная альтернатива – зеленые перегородки из растений. Как отмечается в статье, они не только помогают сохранить уединение пространства, но и придают дому естественность.

Ранее УНИАН писал, как правильно чистить жалюзи от пыли и пятен.

