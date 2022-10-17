Один из дронов причинил взрыв в жилом доме, спасатели разбирают завалы.

Утром 17 октября Россия атаковала Киев дронами-камикадзе, в результате чего пострадал жилой дом в Шевченковском районе столицы.

Фотокорреспонденты УНИАН побывали на месте "прилетов" и поделились фото разрушений.

Воздушная тревога в столице была объявлена в 6:23. Она длилась почти три часа. Мэр Киева сообщил, что в сторону столицы летели 28 беспилотников, но благодаря усилиям украинских защитников долетели лишь 5.

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По словам Кличко, один из взрывов пришелся на жилой дом. Спасатели продолжают разбирать завалы. Известно, что уже обнаружили тела троих погибших. Сотрудники ГСЧС спасли из разрушенного дома 19 человек и котенка. Разбор завалов продолжается, поскольку под ними, а также в подвале дома могут находиться люди.

После утренней атаки на Киев в Офисе президента Украины призвали отстранить Российскую Федерацию от участия во всех международных площадках, в том числе G20.

Кроме того, стало известно, что Евросоюз будет искать конкретные доказательства участия Ирана в войне против Украины. О возможном принятии решения по ограничительным мерам против Ирана сообщили два дипломата, принявшие участие в подготовке встречи министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге.

На удар по центру Киева уже отреагировал президент Владимир Зеленский.

"Целую ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадание в жилой дом. Враг может ударить по нашим городам, но нас ему сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. Нас – победа", – подчеркнул он.

Утреннюю атаку также прокомментировал военный эксперт Олег Жданов. Он заявил, что Кремль просто пытается держать украинцев в постоянном напряжении. Удары приходятся на утро, когда люди едут на работу. Это создает определенную напряженность, однако планам РФ не суждено сбыться. По словам Жданова, вскоре Путину придется осознать глупость своей задумки.

Российские атаки на Киев: что известно

Россия продолжает терроризировать Киев, атакуя центр города. 17 октября прогремели взрывы в Шевченковском районе столицы. В Киеве перекрыли движение транспорта на участке между Крещатиком и цирком.

10 октября во время массированного обстрела Украины Россия также ударила по центру столицы. В результате той атаки погибли шесть человек. Все погибшие попали под удар оккупантов в Шевченковском районе Киева.

Известно, что в результате ракетного удара российских оккупантов по Киеву погиб работник Департамента киберполиции полковник Юрий Заскока.

Кроме того, атака оборвала жизнь врача-онкогематолога больницы "Охматдет" Оксаны Леонтьевой. Ее маленький сын остался сиротой.

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