Есть еда и интернет: две бригады опровергли информацию о плохом обеспечении бойцов на фронте

Там уверяют, что военных обеспечивают всем необходимым.

108-я Кодацкая бригада территориальной обороны и 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада в своих соцсетях опровергли информацию о якобы проблемах с поставкой продуктов на позиции для военных.

В частности, в 128-й бригаде заявили, что подразделения, выполняющие боевые задачи, регулярно обеспечиваются продуктами, боеприпасами и всем необходимым. Доставка этого осуществляется с использованием БПЛА.

"В частности, поставки тяжелыми БПЛА на указанную позицию происходили 22, 23, 25 и дважды 27 апреля, о чем также упоминал военнослужащий, жаловавшийся на нехватку провизии. Он отмечал, что посылки получали ежедневно или хотя бы раз в три дня", – написали в пресс-службе бригады.

Там добавили, что у бригады есть видео, подтверждающие отправку провизии на позиции. Также в ней заверили, что кроме продуктов, военные на позициях имеют "бесперебойный интернет, свет и постоянную связь".

"Командование работает над ротацией личного состава. В то же время из-за сложной боевой обстановки и нехватки людей это иногда затруднено. Длительное пребывание на позициях, к сожалению, является реальностью войны. Просим не распространять непроверенную информацию", – добавили в 128-й бригаде.

В то же время в 108-й бригаде заявили, что сейчас у них продолжается плановая ротация военных. Однако из-за непрерывных обстрелов и высокой интенсивности боевых действий на некоторых позициях это пока сделать невозможно.

"Командование принимает все необходимые меры, чтобы ротация прошла максимально безопасно… Поставка провизии происходит регулярно, каждые 2-3 дня, согласно заказам военнослужащих средствами транкинговой радиосвязи. Доставка осуществляется с помощью тяжелых БПЛА, факт получения продовольствия зафиксирован на видеоматериалах бригады. Призываем общественность и СМИ воздерживаться от преждевременных выводов и распространения непроверенной информации", – заявили там.

Что предшествовало

Ранее в сети появилась информация о том, что в 14-й бригаде ВСУ солдат оставили без еды и воды, а командование не реагирует на ситуацию. Позже подобные заявления появились и в отношении военных в 30-й, 108-й, 128-й бригадах. Впоследствии в Генштабе сообщили, что командира 14-й отдельной механизированной бригады отстранили от должности после огласки о проблемах с питанием у военных на линии фронта.

Новоназначенный командир 14-й ОМБР полковник Тарас Максимов пообщался с военными и пообещал им наладить процесс ротации. Также он заявил, что военных уже обеспечили необходимыми продуктами.

Вас также могут заинтересовать новости: