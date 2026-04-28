4 повседневные вещи, которые никогда не делают люди с высоким IQ

Единственной надежной инвестицией остается ваш собственный мозг.

Интеллект – это валюта будущего. Машины и ИИ автоматизируют все больше и больше рабочих мест. Но задачи, требующие человеческого интеллекта, не так легко поддаются автоматизации. Согласно отчету Oxford Economics, к 2030 году роботы могут вытеснить более 20 миллионов рабочих мест в производственной сфере. Число рабочих мест для промышленных роботов ежегодно увеличивается на 14%. Более 25% рабочих мест в США подвержены высокому риску автоматизации.

Это означает, что профессии на нижних ступенях лестницы исчезают. Вместо них создаются новые рабочие места на верхних ступенях: те, где нужно лучше соображать. Работа, требующая тренировки не тела, а ума. Поэтому сейчас как никогда важно начать заботиться о своих когнитивных способностях. С этой целью люди с высоким IQ стараются избегать вещей, в которые большинство попадает, даже не задумываясь, пишет Your Tango.

1. Люди с высоким IQ редко спешат с поиском готового решения

Когда автор текста учился на подготовительном медицинском отделении, его преподаватель настаивал на одной сверхважной привычке: "Работая над вопросами, не сдавайтесь через минуту, чтобы заглянуть в решение в конце книги. Уделите вопросу больше времени. Обдумайте его. Попробуйте разные формулы. Разные точки зрения. Только когда вы полностью исчерпаете свои когнитивные способности, смотрите ответ".

Она подчеркнула, что в этом и заключается разница между средним студентом и тем, кто занимает высокие места в национальном рейтинге. И она действительно была права. В этом есть смысл. Найти решение легко. Принцип решения тоже легко понять. Следовательно, поиск готового ответа не дает когнитивной нагрузки, а значит, и когнитивного роста.

Но прийти к решению самостоятельно – трудно; это заставляет вас думать. Это тренирует мозг и, следовательно, оттачивает ум студента, который в итоге получает высокие баллы на финальном тесте. Это применимо и к реальной жизни. Исследование Американской психологической ассоциации показало, что лучший способ обучения для студентов – это картирование концепций, по сути, запоминание всего в уме в виде карты без обращения к исходному материалу.

Когда вы сталкиваетесь с жизненными проблемами, которые не требуют немедленного решения, найдите время подумать. Не бегите сразу к начальнику с вопросом, как решить проблему. Не гуглите это немедленно. Думайте сами. Решения, которые вы откроете, сделают вас умнее навсегда. И эта привычка сделает вас гораздо более глубоким мыслителем, чем те, кто просто ищет ответы, вместо того чтобы доходить до них своим умом.

2. Они редко участвуют в сплетнях

"Великие умы обсуждают идеи; средние умы обсуждают события; мелкие умы обсуждают людей", – Элеонора Рузвельт. Вы могли слышать эту цитату раньше. Но позвольте объяснить, почему именно она так сильна. Большинство людей тратят большую часть своего времени на разговоры о событиях и людях. Это и есть сплетни. Однако вот в чем дело: сплетни умирают.

Например, сплетни о новой горячей парочке в вашем колледже разлетаются как лесной пожар на несколько дней. Все начинается масштабно. Но постепенно они угасают. И через несколько недель это уже старая новость для большинства. Это значит, что никто не будет об этом особо говорить. Это означает, что когда вы сплетничаете, вы тратите свои умственные способности на вещи, которые не будут иметь значения уже через несколько недель. Несколько недель. И все. Какая ужасная потеря.

С другой стороны, идеи могут быть бессмертными. Конечно, они могут начинаться с малого. Но постепенно они притягивают другие большие идеи и массу маленьких, так что в конечном итоге они вырастают в нечто настолько великое, что вы даже не можете себе представить. Возьмем, к примеру, X. Все наверняка началось как небольшая идея в голове Эва Уильямса: "Давайте создадим платформу для обмена короткими текстами".

Затем он, должно быть, объединился с несколькими другими основателями, чтобы укрепить идею. И постепенно они наняли команду и запустили платформу. Люди начали присоединяться. И сегодня это хаб, где люди ежедневно делятся миллионами идей.

Кое-кто был готов купить его за 44 000 000 000 долларов. Согласно статистике за 2024 год, во всем мире насчитывается 436 000 000 активных пользователей X в месяц, и ежегодно отправляется около 200 миллиардов твитов. Видите, как маленькая идея выросла в нечто грандиозное? В этом сила идей. Так что бросайте сплетничать и начинайте генерировать идеи.

3. Люди с высоким IQ редко говорят "нет" новым возможностям

У некоторых людей есть привычка психологически отвечать "нет" всему новому, что встречается на их пути. Они говорят "нет" новым людям, новым идеям, новым возможностям и новым местам. Этот отклик укоренен в эволюции: скептицизм давал преимущество для выживания в наши дни охотников-собирателей. Если вы с легким скепсисом относились к чему-то незнакомому, это было хорошо, потому что это нечто могло вас убить.

Но те времена давно прошли. Сегодня вы хотите не просто выживать. Вы хотите процветать. Когда вы хотите процветать, вы должны отпустить свой скептицизм и начать открываться новому. Почему? Потому что знакомые вещи вызывают знакомые мыслительные процессы, а новые вещи провоцируют новые способы мышления.

Говорить "да" новым вещам лучше для вашего психического здоровья, подтверждает исследование Ассоциации психологических наук. Чтобы преуспеть в будущем, "жаждущем интеллекта", вам потребуется умение мыслить по-новому. Однако вы никогда не научитесь мыслить по-новому, если будете продолжать отвергать все новое.

4. Они избегают заполнения каждого момента отвлекающими факторами

Сложный вопрос для вас: занимаетесь ли вы вообще еще здоровым мышлением? Автор не думает, что большинство из нас это делает. Вот почему. У нас есть дела на весь день. Мы работаем. Затем домашние хлопоты. Мы проводим время с семьями. И это все хорошо. Но в перерывах между этими делами – что мы делаем?

Мы заполняем эти паузы отвлекающими факторами, потому что у нас есть цифровые развлечения на любой вкус и любую длительность перерыва. Если вы делаете 10-минутный перерыв между звонками по продажам, вы бездумно листаете ленту Instagram. Если у вас есть 50 минут до выхода в спортзал, вы можете посмотреть новую серию "Ландсмена". Если у вас есть пара часов до ужина с семьей, почему бы не посмотреть "Несколько хороших парней" в миллионный раз?

Подумайте об этом! Мы больше не думаем. Хотите простой способ справляться с работой и успокоить ум? Исследование, опубликованное в The Journal of Music Therapy, показало, что прослушивание музыки во время работы может помочь повысить продуктивность. И на то есть причина: размышления не кажутся продуктивными.

Это вы, сидящий без ощутимой физической активности. Но мышление – это одна из ключевых привычек, которую вы захотите привить себе, если хотите процветать сегодня и в будущем. Вот почему Билл Гейтс известен тем, что посвящает размышлениям не просто часы или дни, а целые недели. Вот три способа включить больше здорового мышления в вашу жизнь:

Выберите проблему для проработки . Например, в эти дни я пытаюсь понять, как лучше всего управлять своим временем.

. Например, в эти дни я пытаюсь понять, как лучше всего управлять своим временем. Запланируйте это . Когда у вас появляются паузы в течение дня, выделите время для раздумий. Если вы этого не сделаете, вы окажетесь на Netflix.

. Когда у вас появляются паузы в течение дня, выделите время для раздумий. Если вы этого не сделаете, вы окажетесь на Netflix. Дайте мысли физическое продолжение . Думать сложно, потому что вы не совершаете ничего физического. Поэтому, когда вы даете мысли физическое воплощение, думать становится легче. Я просто открываю документ, печатаю название проблемы, над которой работаю, в самом верху и начинаю записывать свои мысли.

