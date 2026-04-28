Киев ежедневно теряет свои территории, поэтому и прибегает к террору, – Путин

Глава Кремля считает, что "Киев будет пытаться помешать проведению выборов на Донбассе".

Президент России Владимир Путин заявил о росте рисков террористических угроз во время совещания по вопросу обеспечения безопасности на выборах, которые состоятся в текущем году, сообщает ТАСС.

"Киевский режим прибег к террору, потому что не в состоянии остановить продвижение российских войск и ежедневно теряет территорию", – заявил глава Кремля.

По словам Путина, Украина не проводит выборы на своей территории и поэтому "будет пытаться помешать их проведению на Донбассе". В то же время глава Кремля подчеркнул, что "в новых регионах живут люди с характером, их не запугают угрозы киевского режима".

"Те, кто отказывает Донбассу и Новороссии в историческом праве быть частью России, будут пытаться не допустить там голосования", – считает Путин.

Он распорядился обеспечить бесперебойную работу всех жизненно важных для людей сервисов и уделить особое внимание безопасности выборов в приграничных регионах. Также он добавил, что необходимо создать условия для голосования участникам "СВО" на выборах в Государственную думу, которые запланированы на сентябрь 2026 года.

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным Foreign Policy, Россия сталкивается с масштабным кризисом рабочей силы, который обострился из-за войны, демографического спада и оттока населения. Издание отмечает, что промышленный комплекс "Алабуга" в Татарстане в начале года открыто начал вербовать подростков на работу по сборке дронов "Герань". Это копии иранских Shahed, которые регулярно применяются против Украины. Отмечается, что несмотря на рекордно низкий уровень безработицы в 2,1%, экономика РФ испытывает острую нехватку работников. Кроме того, в стране упала рождаемость, а с начала полномасштабного российского вторжения в Украину от 500 тысяч до 1 миллиона россиян выехали из страны.

Ранее мы писали, что журналисты "Крым.Реалии" утверждают, что Россия продолжает набирать людей на войну против Украины среди самых бедных, заключенных и людей с зависимостями. Приводятся данные, что в Севастополе большинство тех, кто ушел на войну, имели украинское гражданство. Добавляется, что чаще всего крымчане гибнут в Донецкой области. По словам журналистов, большое количество граждан считаются пропавшими без вести. В то же время погибших военных РФ в Крыму активно героизируют, появляются новые аллеи памяти, мемориальные доски и т. д.

