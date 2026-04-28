Мужчина построил яхту на солнечной энергии, способную плавать практически бесконечно

Яхта способна работать исключительно на солнечной энергии и заряде аккумуляторов.

Мужчина построил яхту, которая работает на солнечной энергии. По его словам, это судно рассчитано на бесконечное плавание, пишет Supercar Blondie.

Блогер Лукас Сьоман в одном из своих видео на YouTube рассказал, что ему удалось еще больше увеличить запас хода яхты. Он показал усовершенствованную аккумуляторную систему, которая значительно увеличивает дальность плавания прототипа Helios 11.

С самого начала система могла работать исключительно на солнечной энергии и заряде аккумуляторов. Ранее яхта могла плыть непрерывно на солнечной энергии, заряжаясь в течение дня, и комфортно проходить от 20 до 50 морских миль (около 37-92 км).

Благодаря дополнительным аккумуляторам, расположенных низко в корпусе, яхта теперь может пройти гораздо больше - около 278 км. Солнечная энергия помогает увеличить запас хода еще больше.

Сьоман в комментарии изданию отметил, что длительные морские путешествия на солнечной энергии больше не являются теоретической возможностью. Он подчеркнул, что некоторые люди уже пересекли Атлантику, используя только солнечную энергию.

