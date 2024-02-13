Досудебное расследование в отношении судьи завершено, дело находится на рассмотрении суда.

По ходатайству прокурора судья Алексей Тандыр, обвиняемый в смертельном ДТП на блокпосту Киева, в результате которого погиб нацгвардеец, и в дальнейшем будет находиться под стражей.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, Святошинский районный суд столицы продлил срок действия меры пресечения судье Алексею Тандыру, который обвиняется в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

"Определением суда мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена на 2 месяца, до 12 апреля 2024 года включительно", - говорится в сообщении.

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В прокуратуре напомнили, что 25 мая 2023 года председатель одного из районных судов Киевской области, находясь за рулем автомобиля, совершил наезд на военнослужащего, в результате чего нацгвардеец погиб на месте. В августе 2023 года досудебное расследование в отношении судьи завершено, дело находится на рассмотрении суда.

Судью обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса).

Детали дела Тандыра

В ночь на 26 мая председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр совершил наезд на военнослужащего, 23-летний нацгвардеец от полученных травм погиб на месте. Тандыра задержали.

Свидетели ДТП сообщили, что судья был под действием алкоголя, но Тандыр отказался от проведения освидетельствования на состояние опьянения в учреждении здравоохранения. Однако, по решению суда у Тандыра принудительно взяли биологические образцы для экспертизы.

3 августа в ГБР заявили, что состояние опьянения судьи во время совершения ДТП подтверждено рядом экспертиз. Всего следствие получило 18 экспертных заключений по делу. ГБР отмечало, что судья обладает специальными профессиональными знаниями, методиками и богатой судебной практикой рассмотрения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, поэтому во время отобрания биологических образцов он попытался исказить их содержимое с целью сокрытия состояния алкогольного опьянения. Несмотря на это, заключениями судебных экспертиз подтверждено содержание алкоголя в предоставленных образцах. Судье Тандыру избрана мера пресечени - содержание под стражей.

Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от отправления правосудия.

В декабре стало известно, что обвиняемый в смертельном ДТП с нацгвардейцем судья Тандыр развелся с женой, а через неделю переписал на нее имущество. По мнению адвоката семьи погибшего, это может свидетельствовать о том, что Тандыр пытается избежать выплаты компенсации пострадавшим. Автомобиль, на котором судья сбил военного, принадлежит жене.

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