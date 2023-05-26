Сейчас есть ряд судей, которые виновны в ДТП и получают деньги от государства.

Председатель Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр, который нетрезвым сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту, ранее помогал отмазывать своего коллегу по делу о причинении ДТП.

Об этом информирует аналитический центр Фонд Dejure. Отмечается, что среди водителей, которых не привлекли к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии много судей.

"Судья Алексей Тандыр - яркий этому пример. Ранее, в 2021 году он помог судье Киево-Святошинского райсуда Дмитрию Усатову избежать ответственности по ст. 124 КУоАП (причинение ДТП). А по ст. 130 КУоАП (пьяное вождение) Усатова отмазал судья Печерского райсуда Олег Белоцерковец, потому что закрыл дело по срокам. Тогда Усатов вызвал пьяное ДТП, что привело к тяжелым травмам позвоночника водителя другого авто. Хотя Первая Дисциплинарная палата ВСП временно отстранила судью Усатова от осуществления правосудия, в действиях судьи Тандыра нарушений не нашла и тот не понес никакого наказания", - говорится в сообщении.

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По данным Фонда ряд судей не понесли наказания за подобные ДТП, ушли в отставку на пожизненное содержание и сейчас получают деньги из бюджета. Среди них якобы судьи Юрий Гриц, Виктор Амарович и Виктор Волощук.

"Кейс судьи Тандыра точно не должен повторить судьбу прошлых смертельных ДТП с участием судей. Фонд Dejure требует от органов правопорядка − в частности Государственного бюро расследований, Киевской городской прокуратуры − оперативно и эффективно осуществить досудебное расследование и отправить материалы дела в суд", - отметили в организации.

Также в Фундации ожидают "мгновенную реакцию Высшего совета правосудия", когда будет ходатайство о разрешении на арест или отстранение судьи Тандыра от осуществления правосудия.

В Киеве судья насмерть сбил нацгвардейца

В ночь на 26 мая в столице судья наехал на военнослужащего Национальной гвардии. От полученных травм мужчина погиб на месте ДТП.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, за рулем был глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр. По данным соцсетей, он был сильно пьян, а сейчас пытается это скрыть. ГБР заставит судью сдать биологические материалы.

Позже стало известно, что у погибшего трое детей, а его отец и брат воюют с оккупантами. Как отмечают источники в Нацгвардии, погибшего парня зовут Вадим Бондаренко, он родом из Черкасской области и с начала войны проходил срочную службу.

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