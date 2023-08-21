Судье, который насмерть сбил нацгвардейца, грозит до 10 лет лишения свободы.

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя районного суда Киевщины за фактом ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которой погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Дело будет рассматривать Святошинский районный суд Киева, сообщили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.

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Дело судьи Тандыра - что надо знать

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 мая глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр на Lexus насмерть сбил нацгвардейца, который нес службу на блокпосту в столице. Очевидцы утверждали, что он был пьян и значительно превысил скорость. Погибший Вадим Бондаренко имел троих детей: воспитывал одного общего ребенка и двух детей жены от предыдущего брака.

Впоследствии Тандыра взяли под стражу. На одном из заседаний, где его адвокаты просили отпустить своего подзащитного, стало известно, что судья пытался подделать результаты экспертизы на содержание алкоголя в крови - Тандыр вместо мочи сдал слюну и воду. Поэтому сначала экспертиза не показала наличия алкоголя, но после того, как была обнаружена эта подмена, эксперты исследовали саму слюну, в которой нашли алкоголь.

Несколько дней назад Тандыру до 9 сентября продлили меру пресечения в виде содержания под стражей.

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