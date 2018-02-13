В студенческом общежитии в Ужгороде произошел пожар, эвакуировали 300 человек (фото)

03:30, 13 февраля 2018
Происшествия
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Пожар начался в подсобном помещении / фото zk.dsns.gov.ua

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Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области, информация о пожаре поступила в оперативно-спасательную службу Закарпатья в 20:54.

Возгорание возникло в подсобном помещении на первом этаже шестиэтажного здания общежития.

"На момент возникновения пожара в комнате никого не было. Коридоры общежития были заполнены дымом, поэтому спасатели немедленно начали выводить людей на свежий воздух из задымленных комнат. Всего эвакуировали 300 человек. А для спасения 12 человек пришлось использовать авто и выдвижные лестницы", - сказано в сообщении.

Из общежития эвакуировали 300 человек / фото zk.dsns.gov.ua

В 21:27 пожар был локализован, а в 21:35 - ликвидирован. Погибших в результате пожара нет. Причина пожара и сумма нанесенного ущерба устанавливаются, добавили в ГСЧС.

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Теги: #пожар в общежитии#Ужгородский национальный университет