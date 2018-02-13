В студенческом общежитии в Ужгороде произошел пожар, эвакуировали 300 человек (фото)

Коридоры общежития были заполнены дымом, поэтому спасатели вывели людей на свежий воздух.

В понедельник вечером, 12 февраля, в общежитии №4 Ужгородского национального университета на улице Университетской произошел пожар.

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Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области, информация о пожаре поступила в оперативно-спасательную службу Закарпатья в 20:54.

Возгорание возникло в подсобном помещении на первом этаже шестиэтажного здания общежития.

"На момент возникновения пожара в комнате никого не было. Коридоры общежития были заполнены дымом, поэтому спасатели немедленно начали выводить людей на свежий воздух из задымленных комнат. Всего эвакуировали 300 человек. А для спасения 12 человек пришлось использовать авто и выдвижные лестницы", - сказано в сообщении.

В 21:27 пожар был локализован, а в 21:35 - ликвидирован. Погибших в результате пожара нет. Причина пожара и сумма нанесенного ущерба устанавливаются, добавили в ГСЧС.