В Харькове спасатели локализовали пожар в пятиэтажном здании в центре города

В результате пожара погибших и пострадавших нет.

В Харькове спасатели локализовали пожар в пятиэтажном здании с офисными помещениями, расположенном в центре города.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области, 10 февраля в 10:38 на номер «101» поступило сообщение о возгорании на пятом этаже здания по адресу улица Сумская, 1.

На месте пожарные установили, что горит перекрытие и конструктивные элементы крыши на площади 300 квадратных метров. Спасатели предотвратили распространение огня по всей крыше здания.

«Пожар был локализован в 12:24, сейчас идет ликвидация», - говорится в сообщении. В результате пожара погибших и пострадавших нет.

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Всего на месте пожара работало 12 отделений на автоцистернах, три единицы специальной техники. Также в тушении пожара принимали участие курсанты Национального университета гражданской защиты Украины. Общее количество личного состава - 90 спасателей.

Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.

На период локализации пожара движение автотранспорта на участке от улицы Сумская, 1, до театра имени Шевченко было временно запрещено.

На месте происшествия работают штаб по ликвидации пожара и оперативная группа ГУ ГСЧС в Харьковской области, возглавляет её начальник главного управления Александр Волобуев.