Обыски в Луцком университете: полиция изъяла оборудование для майнинга криптовалюты

Сейчас проверяется причастность одного из сотрудников вуза к несанкционированному вмешательству в работу электронно-вычислительных машин.

В Луцком национальном техническом университете в ходе сегодняшних обысков сотрудники киберполиции изъяли оборудование для майнинга (изготовления криптовалюты).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Волынской области, в ходе обыска обнаружена и изъята компьютерная техника, флэш-носители и другое оборудование, которое, вероятно, использовалось для майнинга криптовалюты и было установлено в одном из помещений учебного заведения.

Читайте такжеВ Нацполиции заявили о необходимости запретить криптовалюты в Украине

Сейчас проверяется также причастность одного из сотрудников вуза к несанкционированному вмешательству в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем и компьютерных сетей. По месту жительства работника также проведен обыск, в ходе которого изъята компьютерная техника.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Луцке в Национальном техническом университете киберполиция провела обыски на предмет выявления возможных признаков создания криптовалюты.

Обыски проводились в рамках уголовного производства, открытого по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК.